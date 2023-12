"Last Christmas" de Wham! numéro 1 du hit parade britannique à Noël pour la première fois

"Last Christmas" est sorti en 1984. Parti pour être le succès de la fin d'année, le tube avait vu la première place lui passer sous le nez. Cette année-là, c'est "Do They Know It's Christmas" de Band Aid, une chanson interprétée par plusieurs artistes britanniques et initiée notamment par Bob Geldof pour récolter des fonds pour pallier la famine en Afrique, qui s'était classée en tête du hit parade britannique. George et Andrew avaient cependant également travaillé sur ce titre.

"George aurait été surexcité que nous soyons enfin numéro 1 à Noël", a-t-il dit, selon une déclaration publiée sur le site de l'Official Charts Company. Selon le dernier membre encore en vie de Wham!, George Michael, décédé en 2016 le jour de Noël, avait justement écrit "Last Christmas" dans le but d'être en haut des charts. "Mission accomplie", a-t-il salué.

Selon les données d'Official Charts Company, "Last Christmas" a été téléchargé ces sept derniers jours 13,3 millions de fois, ce qui en fait le titre le plus téléchargé au cours de la semaine précédant Noël. Le tube est désormais la troisième plus grande chanson britannique de tous les temps, ayant été téléchargé près de 413 millions de fois. Près de deux millions d'exemplaires physiques du titre ont également été vendus au Royaume-Uni.

"Shape of You" d'Ed Sheeran reste la plus grande chanson britannique de tous les temps, suivie par "Do They Know It's Christmas" de Band Aid.