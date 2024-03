L'atlas historique de la reine Elisabeth vendu aux enchères à Bruges

Cet atlas est issu de la succession de la princesse Lilian, sa belle-fille. On y retrouve des annotations au crayon de la main de la reine Elisabeth, écrites entre le D-Day (premier jour du débarquement en Normandie le 6 juin 1944) et le V-Day (le 8 mai 1945, jour de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie). Durant cette période, son fils Léopold III et ses petits-enfants Baudouin, Albert, Joséphine-Charlotte et Alexandre sont alors détenus par les nazis à Hirschstein en Allemagne. La reine avait alors signalé par de petites flèches la progression de l'URSS sur le flanc est, et des États-Unis sur le front occidental.

La Bibliothèque royale de Belgique (KBR) a acquis l'ouvrage pour un total de 2.150 euros (1.700 euros augmentés des frais d'enchères).