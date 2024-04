L'audace et l'espoir au coeur de la saison 2024/2025 de la Monnaie

La saison 2024/2025 du Théâtre royal de la Monnaie sera placée sous le signe de l'espoir et de l'audace avec comme maître mot "Dare" ("Osez !", en anglais). L'institution culturelle estime que l'art peut faire la différence et contrer la consommation passive en remettant en cause le statu quo pour, entre autres, rompre avec les "traditions qui freinent le progrès".