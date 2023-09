L'automne fantastique du cinéma français

Longtemps frileux à produire des films de genre, le 7e art à la française ne rechigne plus, avec des têtes d'affiches appréciées du public.

Mercredi, Pathé sort "Acide", de Just Philippot, un projet à grand spectacle qui entend marcher sur les traces de productions américaines, façon "La Route" avec Viggo Mortensen.

Ce film de survie ("survival") pousse dans leurs retranchements des stars populaires, Guillaume Canet et Laetitia Dosch, un couple accompagnée de leur fille, jouée par une nouvelle venue, Patience Munchenbach.

Après une introduction très inattendue, où Canet incarne un "gilet jaune", le film retrouve les rails plus tracés d'un film post-apocalyptique, où la famille ne peut compter que sur elle-même pour survivre face à des pluies acides mortelles et incontrôlables qui rongent les bâtiments et les corps.