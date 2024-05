L'autrice canadienne Alice Munro, "maîtresse de la nouvelle contemporaine", est décédée

Toutefois, malgré ce succès et une moisson impressionnante de prix littéraires engrangés en plus de quatre décennies de carrière, Alice Munro était restée discrète, à l'image de ses personnages, essentiellement des femmes, dont ses textes ne mettent jamais en relief la beauté physique.

Sa première nouvelle, "Les dimensions d'une ombre", est publiée dès 1950, alors qu'elle est étudiante à l'université de Western Ontario. De 1968 à 2012, cette femme de lettres écrit 14 recueils de nouvelles ("Fugitives", "Trop de bonheur", "Rien que la vie"). Divorces, remariages, retour au pays compliqué: en vingt à trente pages, elles condensent des existences apparemment banales.

Nombre de ces écrits, des histoires violentes et belles, ont été publiées dans des magazines prestigieux, dont The New Yorker ou The Atlantic Monthly.

"J'ai commencé à écrire des nouvelles parce que la vie ne me laissait pas le temps pour un roman", affirmait-elle avec son sens unique de la dérision.