Le 15e festival LaSemo à Enghien en route vers un nouveau record de fréquentation

Les portes du 15e festival LaSemo se sont ouvertes vendredi après-midi et, déjà, le public et les campeurs étaient nombreux sur le site de l'événement qui se déroule dans le parc d'Enghien du 7 au 9 juillet. Les organisateurs de l'événement ont annoncé entre 40 et 45.000 personnes, festivaliers, bénévoles et professionnels sur le site de l'événement au terme des trois jours.