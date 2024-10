Le 23e festival Pink Screens interrogera les manières de vieillir queer dès le 31 octobre

Les salles de cinéma bruxelloises se pareront à nouveau de fuchsia et de jaune éclatant, du 31 octobre au 9 novembre, à l'occasion du festival de cinéma queer Pink Screens. Cette 23e édition interrogera notamment les manières de vieillir queer, indiquent lundi dans un communiqué l'ASBL Genres d'à côté et le Cinéma Nova, en charge de son organisation.

Plus de cent films courts ou longs, de fiction ou documentaires, seront projetés durant l'événement aux cinémas Nova, Aventure, Galeries et Palace, au Beursschouwburg et à Bozar. La sélection témoignera de l'infinie palette des tons de l'esthétique queer.

Le focus de cette année sur le temps qui passe sera distillé dans les œuvres "Old Narcissus", "Lesvia", "All Shall Be Well", "Kobieta Z" ou encore "Desire Lines" et tentera de répondre aux questions suivantes : "que deviennent nos désirs et nos amours, notre rapport aux autres, à la communauté, à la famille, à notre propre corps, à notre histoire au fil des ans ?", "comment s'inscrire collectivement dans cette culture queer mosaïque, polymorphe, mouvante et dans sa transmission ?" ou encore "quels sont les héritages laissés ?".