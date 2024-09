Le 50e festival du cinéma américain de Deauville ouvre ses portes avec Michael Douglas en invité d'honneur

L'organisation du festival a aussi été impactée par l'annonce fin août de l'éviction du trompettiste Ibrahim Maalouf, accusé il y a plusieurs années d'agression sexuelle sur mineure, une affaire dans laquelle il a été relaxé en 2020 mais qui avait installé "un malaise dans l'équipe" aux dires de la direction.

Des prix honorifiques seront remis à l'oscarisée Natalie Portman ("Léon", "V for Vendetta", "Black Swan", etc.) et à Michelle Williams ("Manchester By The Sea", "The Fabelmans", etc.), ainsi qu'à James Gray ("Ad Astra", "Two Lovers", etc.) ou encore au documentariste Frederick Wiseman.

Quatorze films sont en compétition cette année, dont huit premiers films de leurs réalisateurs.

Le jury est présidé par l'acteur français Benoît Magimel.