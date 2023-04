Le 76e Festival de Cannes dévoile une sélection au goût hollywoodien

Julianne Moore et Natalie Portman pour le dernier film de Todd Haynes ("I'm not There" sur Bob Dylan, "Dark Waters"), les trentenaires Jodie Comer et Austin Butler, qui a vécu son baptème cannois avec "Elvis", dans le nouveau film de Jeff Nichols ("Take Shelter", "Loving"), Wes Anderson et la galaxie de stars de son "Asteroid City", de Tilda Swinton à Adrien Brody en passant par Tom Hanks...

Cannes a confirmé la venue du vétéran Harrison Ford, pour une montée des marches fouet à la main, montrant que le festival ne compte pas laisser à la Mostra de Venise le rôle de rampe de lancement pour les grands films américains.

Thierry Frémaux s'est aussi assuré de la présence d'une légende de Hollywood, Martin Scorsese, qui viendra présenter son nouveau film-fleuve "Killers of the Flower Moon", avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.

Le fidèle Pedro Almodovar a également reçu son ticket pour Cannes, avec, une fois n'est pas coutume, un tropisme hollywoodien: il présentera un court-métrage en forme de "western queer", avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, star de la série "The Last of us".