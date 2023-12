Le BANAD Festival dévoilera de nouveaux intérieurs d'art nouveau et art déco à Bruxelles

Durant ces trois week-ends, les amatrices et amateurs d'architecture pourront découvrir des intérieurs habituellement fermés au public, parcourir les rues de Bruxelles pour admirer les bâtiments Art nouveau et Art déco de la Région, assister à des conférences et des activités inclusives ou encore s'intéresser au Salon des restaurateurs et experts organisé dans le cadre du festival.

Quatre catégories d'intérieurs seront ainsi visitables : les "Essential" (des incontournables), les "Classic" (des adresses régulièrement visitables mais pas sous le prisme du patrimoine architectural), les "New" (jamais ouverts au public du BANAD) et les "Previously New" (les nouveautés des années précédentes, reprogrammées cette année).