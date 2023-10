Le Belge Arne Quinze dévoile son "Aurora" au cœur des pyramides de Gizeh

L'artiste abstrait Arne Quinze a installé vendredi son œuvre d'art "Aurora" aux pieds des pyramides de Gizeh, dans le cadre de la 3e édition du festival "Forever is Now" qui bat actuellement son plein au pays des pharaons.

Aurora constitue une "porte temporelle éphémère, conviant tout un chacun à contempler le paysage et à être le témoin de la puissance intemporelle des pyramides, œuvrant ainsi à colmater le fossé entre le passé et le futur", explique le Gantois de 51 ans. À travers cette œuvre d'art, le spectateur contemple les pyramides de Gizeh sous un nouveau jour, par le biais d'une création circulaire qui met en exergue l'interaction entre la résilience et la délicatesse du monde naturel".

En installant son "Aurora" sur le plateau de Gizeh, Arne Quinze invite les curieux à repenser leur relation à la nature. L'œuvre, composée d'une structure circulaire en bois et de milliers de branches, symbolise "un appel à réévaluer notre équilibre perdu avec la nature, à retrouver l'humilité et à nous souvenir de notre place dans la société humaine, au sein de la grandeur de l'univers", développe le peintre et sculpteur belge.