Le Belge Lost Frequencies franchit le milliard de streams avec "Are You With Me"

Le DJ et producteur belge Lost Frequencies a atteint pour la deuxième fois le milliard de streams sur Spotify avec son tube "Are You With Me". Il avait déjà franchi ce cap l'année dernière avec "Where Are You Now". Il devient ainsi le premier artiste belge à atteindre le milliard d'écoutes sur Spotify avec deux titres différents.

Sorti il y a dix ans, le remix par Lost Frequencies du titre country américain "Are You With Me" d'Easton Corbin a rencontré un vif succès mondial, se classant dans le top 10 de plusieurs pays européens et atteignant la première place du classement Billboard Next Big Sound.

Avec cette double performance, le producteur de 30 ans rejoint désormais le club très fermé des moins de 1.000 titres ayant dépassé le milliard de streams sur Spotify. Un accomplissement que le DJ a célébré avec gratitude : "Il y a presque dix ans, j'ai produit ce morceau dans ma chambre (...). Dix ans plus tard, 'Are You With Me' a fait le tour du monde et a lancé ma carrière. Merci un milliard de fois pour votre soutien !", s'est-il réjoui.