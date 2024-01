Le BFI met désormais en garde contre les éléments offensants contenus dans les vieux films

Le British Film Institute (BFI), organisme de promotion du cinéma britannique, informe désormais les spectateurs venus (re)découvrir d'anciens films que certains peuvent inclure des stéréotypes considérés comme offensants. Cette initiative a vu le jour dans le cadre de la rétrospective dédiée à John Barry qui débutera en février. La programmation comprend notamment des "James Bond", tels que "Goldfinger" et "You Only Live Twice", dont John Barry a composé la musique.