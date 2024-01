Le Brosella Spring Festival revient pour une deuxième édition début mars

Le programme du samedi et du dimanche sera consacré aux familles, avec des ateliers de danse, des concerts et des installations sonores interactives.

Cette année, les projecteurs seront notamment dirigés sur des artistes tels que KAU (groupe de nu jazz bruxellois), le pianiste Dorian Dumont, aki (groupe de Anke Verslype), Eric Thielemans et Billy Hart (batteurs de classe mondiale), ainsi que ZWORNTURF avec Jozef Dumoulin, Dré Pallemaers et Frank Deruytter (experts de la fusion innovante), énumèrent les organisateurs. Des groupes de musique urban etno comme Merope et Tsubasa Hori et Tamala monteront également sur les deux scènes du festival.

En collaboration avec Tomorrow's Warriors, une organisation britannique d'enseignement de la musique jazz et de développement des artistes, Brosella lance par ailleurs une coproduction unique, réunissant trois jeunes musiciens belges (Eliott Knuets, Lúcia Pires, Diogo Alexandre) et des artistes tout aussi talentueux de Londres (Maddy Coombs, Menelik Claffey, Luke Bacchus). Ensemble, ils donneront vie à leurs propres compositions dans une formation appelée "BXL x LDN Interplay".

Les préventes sont désormais ouvertes, sur la base d'un système de solidarité. Chaque ticket est ainsi assorti d'un prix de suggestion, d'un prix de soutien et d'un prix réduit. L'accès est gratuit pour moins de 14 ans.