Le Brussels Jazz Festival dès le 11 janvier à Flagey, avec le belge Casimir Liberski

Les amateurs et amatrices de jazz pourront profiter du Brussels Jazz Festival du 11 au 20 janvier prochains à Flagey. Le pianiste et compositeur bruxellois Casimir Liberski sera l'artiste en résidence de cette neuvième édition.

Des pointures du jazz - qu'elles soient belges ou étrangères - viendront, comme chaque année, faire vibrer les aficionados du genre. Afin de proposer au public une programmation "pointue, jeune, diversifiée, belge et européenne", l'institution culturelle s'est par ailleurs associée au label belge W.E.R.F. Records.

Flagey fournit une fois de plus une plateforme à un jeune artiste de jazz belge, qui aura l'occasion de se faire connaître du grand public. L'artiste en résidence développera trois projets qu'il présentera aux amateurs de jazz, dans le cadre d'une résidence collaborative. "Le pianiste et compositeur bruxellois Casimir Liberski présentera donc sa propre musique aux côtés des légendes américaines Greg Osby, Larry Grenadier et Nasheet Waits. Il explorera également l'électronique avec Roman Hiele et Tolouse Low Trax, et dévoilera son univers personnel lors d'une performance solo", indique ainsi l'ancienne maison de la radio dans un communiqué.