Le bureau et l'appartement de l'architecte Simone Guillissen-Hoa désormais classés

Le bureau et l'appartement personnel de Simone Guillissen-Hoa, l'une des premières femmes architectes de Belgique, sont désormais classés, annonce mercredi la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine Ans Persoons. Les deux biens font partie d'un même immeuble situé rue Langeveld à Uccle et conçu en 1962-1963.

"Longtemps reléguée dans l'ombre d'architectes masculins et invisibilisée dans l'Histoire de l'architecture, Simone Guillissen-Hoa retrouve enfin en 2024, via ce classement et l'exposition qui lui est consacrée au CIVA, la lumière", se réjouit Ans Persoons.

Née en 1916 à Pékin, Simone Guillissen-Hoa effectue ses études d'architecture en Belgique et intègre La Cambre dont elle finit par être la quatrième femme diplômée en 1938. Elle fut toutefois - probablement - la première femme à réellement exercer le métier. Dans les années 1950, elle a été membre de l'association Soroptimist, une organisation de défense des droits des femmes, et 20 ans plus tard (années 70), elle a participé à la création de l'Union Internationale des Femmes Architectes.