Le Cactusfestival clôt sa programmation, The War On Drugs et Patti Smith en tête d'affiche

Le Cactusfestival de Bruges a apporté jeudi la touche finale à sa programmation avec l'annonce du groupe de Krautrock britannique BEAK>, des rockeurs belges d'Admiral Freebee ainsi que J. Bernardt, le projet solo du chanteur guitariste de Balthazar, et Kids With Bun, groupe belge d'Indie pop. Ceux-ci rejoignent un line-up qui compte déjà The War On Drugs, Patti Smith, Bazart et Brittany Howard en tête d'affiche.