Le Cactusfestival de Bruges débute à guichets fermés pour la première fois

Le festival a ouvert ses portes vendredi à 15h00. Le premier concert est prévu vendredi à 17h20 avec Kids With Buns. Compact Disk Dummies, De Jeugd Van Tegenwoordig, et Brihang se succèderont ensuite avant de laisser place à la tête d'affiche du jour : Bazart.

Les organisateurs se sont également préparés aux averses. "Davantage de planches ont été posées au sol mais les gens savent que nous sommes un festival en plein air et s'y préparent", dit Patrick Keersebilck. "Nous ne nous attendons pas à des problèmes majeurs, tout se passera bien".

La journée du samedi sera inaugurée par Bluai avant de gagner en intensité avec les performances de ÃO, Whispering Sons, Het Zesde Metaal, Patti Smith, Warhaus et Brittany Howard, qui terminera la soirée.

The War On Drugs aura la lourde tâche de mettre un point final au festival, le dimanche. Les Américains seront précédés de Cat Power, Unknown Mortal Orchestra, J. Bernardt, Anna Calvi, Admiral Freebee, Waxahatchee et Demob Happy.