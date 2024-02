"Le cavalier riant", chef d'oeuvre de Frans Hals, au centre d'une nouvelle exposition au pays

Quatre siècles après avoir été créé avec un sourire espiègle, une fabuleuse moustache retroussée et une tenue élégante, le portrait le plus célèbre du maître néerlandais Frans Hals revient aux Pays-Bas dans une nouvelle exposition.

"Nous avons estimé que Frans Hals était l'un des plus grands peintres du XVIIe siècle et, après Rembrandt et Vermeer, nous devions désormais lui offrir le devant de la scène", a déclaré le directeur du Rijksmuseum, Taco Dibbits. Ce peintre est né à Anvers entre 1582 et 1584 et est mort à Haarlem (Pays Bas) en 1666, selon le site du Rijksmuseum.

Tandis que Rembrandt peignait la condition humaine et que Vermeer excellait dans les portraits intimes, l’œuvre de Hals "est avant tout une question de mouvement", a souligné M. Dibbits.

"Le Cavalier riant", portrait d'un homme de 26 ans, fait sa première apparition depuis plus de 150 ans sur le sol néerlandais, a indiqué le célèbre musée d'Amsterdam.