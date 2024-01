Le centre culturel de Rochefort propose la gratuité pour les moins de 18 ans en 2024

Ce subside s'inscrit dans le cadre de l'appel à projets "Lutte contre la pauvreté infantile" auquel le centre culturel de Rochefort avait répondu avec son projet "Les jeunes au Centre culturel".

Concrètement, les moins de 18 ans auront un accès gratuit, toute l'année, à la majorité des spectacles et activités "tout public" et "famille-jeune public" (hors scolaire). Cela concerne plus de 25 activités "tout public" comprenant notamment du théâtre, du cinéma, des expositions, des concerts et plus de 15 activités "jeune public", en particulier la programmation "Cinédi", des séances de cinéma d'animation programmées le mercredi après-midi. "Seules les 'coproductions' et les 'locations' ne seront pas gratuites à l'instar du Festival du Rire de Rochefort", explique la codirectrice du centre culturel, Carine Dechaux.