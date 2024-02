Le César des lycéens 2024 décerné à "Je verrai toujours vos visages"

Ce film sur la justice restaurative avait déjà obtenu vendredi le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Adèle Exarchopoulos.

Le César des lycéens 2024 récompense "Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry, ont révélé le ministère de l'Éducation et l'Académie des César lundi.

Le César des lycéens, décerné par un groupe représentatif d'élèves de terminale, a été créé en 2019 par le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et l'Académie des César.

Les 2.286 élèves votants, issus de 97 lycées généraux, technologiques et professionnels français, en France et à l'étranger, ont choisi de récompenser le troisième film de Jeanne Herry, après "Elle l'adore" (2014) et "Pupille" (2018), consacré au dispositif méconnu de la justice restaurative.

Celle-ci consiste à faire dialoguer des victimes et des auteurs d'infraction qui ont reconnu les faits, en présence de médiateurs. La justice restaurative existe en France depuis 2017.