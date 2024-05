Le chanteur Brian Wilson, des Beach Boys, placé sous tutelle

La consommation de drogues notoire du chanteur avait provoqué chez lui des problèmes de santé mentale, qui s'étaient manifestés dès la fin des années 1960.

Il avait décrit sa femme Melinda, rencontrée dans les années 1980, comme une "sauveuse", qui lui avait permis d'avoir une seconde carrière et de finir son chef d'œuvre inachevé, l'album "Smile".

Prodige de la pop américaine, Brian Wilson est entré dans l'histoire au début des années 1960, lorsqu'il compose la musique la plus heureuse du rock avec plus de 200 hymnes au soleil, au surf et aux filles bronzées ("Surfin' USA", "I get around", "Fun Fun Fun", "Surfer girl"). Il a fait des Beach Boys le groupe américain ayant vendu le plus de disques au monde.