Le chef allemand Thielemann succède à Barenboim au Staatsoper de Berlin

Le responsable de la Culture à Berlin, Joe Chialo, a indiqué que Christian Thielemann qui a régulièrement dirigé l'orchestre du Staatsoper de Berlin, la Staatskapelle, succédera à Barenboim à partir de septembre 2024.

C'était "le souhait de l'orchestre", a insisté M. Chialo, lors d'une conférence de presse. M. Thielemann est considéré comme le "parfait successeur" de Barenboim, représentant "la plus haute excellence musicale".

Agé de 64 ans, le chef allemand a dit vouloir mêler traditions et renouveau, en s'inspirant de villes comme New York pour proposer des représentations moins chères et plus courtes en matinée afin d'attirer un public plus jeune.