Le chef d'orchestre japonais Seiji Ozawa est décédé à 88 ans

Il a commencé à apprendre le piano à l'école primaire, mais après s'être cassé deux doigts en jouant au rugby - une autre de ses passions - lorsqu'il était adolescent, il s'est tourné vers la direction d'orchestre.

M. Ozawa s'est installé à l'étranger en 1959 et a rencontré certaines des plus grandes personnalités du monde de la musique classique, notamment le compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein, dont il est devenu l'assistant à l'Orchestre philharmonique de New York (États-Unis) pendant la saison 1961-1962.

Il a ensuite dirigé les orchestres de Chicago (États-Unis), Toronto (Canada) et San Francisco (États-Unis), et occupé pendant 29 ans le poste de directeur musical de l'Orchestre symphonique de Boston (États-Unis), donnant son nom à une salle de concert.