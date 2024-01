Le chocolatier "Wonka" ravit encore le box-office nord-américain

Porté par la coqueluche d'Hollywood, Timothée Chalamet, le long-métrage fantastique a engrangé 14,4 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada entre vendredi et dimanche.

Entouré notamment d'Hugh Grant, surprenant en Oompa Loompa, et de Rowan Atkinson, Timothée Chalamet succède avec brio aux interprétations de Gene Wilder et de Johnny Depp.

"Wonka" narre les jeunes années du célèbre personnage de Roald Dahl dans le roman "Charlie et la Chocolaterie", Willy Wonka, toujours coiffé d'un chapeau haut-de-forme.

Le film cumule ainsi près de 165 millions de dollars de recettes au niveau domestique depuis sa sortie et plus de 300 millions mondialement. "Un résultat triomphal", selon le magazine spécialisé Variety.

Il est suivi par "Aquaman et le Royaume perdu", long-métrage sur un super-héros océanique de Warner Bros., qui récolte 10,6 millions de dollars pour sa troisième semaine en salles.

En deuxième position, se hisse le film d'horreur "Night Swim" d'Universal et Blumhouse, qui raconte l'histoire d'une famille confrontée à une piscine hantée dans leur jardin, avec 12 millions de dollars pour sa première semaine d'exploitation.

La comédie romantique "Tout sauf toi" se maintient en cinquième position avec 9,5 millions de dollars pour sa troisième semaine d'exploitation.

Voici le reste du top 10:

6. "The Boys in the Boat" (6 millions)

7. "La Couleur Pourpre" (4,8 millions)

8. "Iron Claw" (4,5 millions)

9. "Ferrari" (2,5 millions)

10. "Pauvres créatures" (2 millions)