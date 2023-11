Le Cinemamed de retour le 1er décembre pour sa 23e édition

Le festival proposera aux cinéphiles plus de soixante-dix films, dont une dizaine d'avant-premières, sélectionnés parmi des festivals renommés tels que Toronto, Berlin, Venise et Cannes.

La compétition RêVolution offrira quant à elle un aperçu du cinéma méditerranéen de demain, avec des films tels que "HLM Pussy" de Nora El Hourch et "The Summer with Carmen".

L'événement accueillera cette année deux nouveaux prix, le prix du Jury Citoyen et le prix Les Grenades. Le premier offrira à des individus issus de milieux souvent à l'écart des activités culturelles de "pleinement prendre part à un festival de cinéma", tandis que le second soutiendra le film d'une réalisatrice "dont le regard permet de bousculer les normes de genre". Les adeptes du septième art exprimeront également leur coup de cœur en décernant le Prix du public.

Le Cinemamed présentera par ailleurs une section Panorama, dédiée aux documentaires (meDoc), un focus sur le cinéma espagnol sans oublier une programmation musicale "aux petits oignons pour danser jusqu'au bout de la nuit".