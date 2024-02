Le compositeur belge Alain Pierre est décédé à l'âge de 76 ans

Le compositeur et musicien belge Alain Pierre est décédé le 14 février dernier à l'âge de 76 ans, a-t-on appris mardi de sources familiales, confirmant une information de plusieurs médias. Le mélomane était notamment connu pour ses travaux sonores à destination du cinéma ainsi que ses compositions musicales pour Philippe Lafontaine ou Maurane.

Alain Pierre, né en 1948 à Bruxelles, a mené sa passion musicale dès ses études, quittant le Conservatoire de Bruxelles après un an seulement pour poursuivre une formation d'ingénieur du son à l'Insas, l'Institut supérieur des Arts de Bruxelles.

Il a créé dès 1969 son propre studio, Hysteresis, composé de divers synthétiseurs destinés à fabriquer des bruitages et musiques à destination de courts et longs-métrages, ainsi que des documentaires et feuilletons télévisés. Alain Pierre a alors travaillé avec bon nombre de réalisateurs belges tels Chantal Akerman ou Gérald Frydman, avant d'exporter ses productions au fil des décennies pour Paul Verhoeven, George Lucas, Costa Gavras ou Steven Spielberg, pour qui il compose des bruitages pour le blockbuster "Jurassic Park".