Le concert d'AC/DC en Belgique complet en à peine deux heures

L'intégralité des quelque 55.000 tickets mis en vente vendredi à 10h00 pour l'unique date belge d'AC/DC s'est écoulée en un peu plus de deux heures. Le groupe de hard rock australien se produira le 9 août sur la plaine de Dessel (Anvers) qui accueillera fin juin le Graspop Metal Meeting.

Huit ans après leur dernier concert en Belgique, la bande d'Angus Young et Brian Johnson n'a visiblement rien perdu de son attrait. Le quintet viendra défendre son dernier album en date "Power Up" (2020), qui a donné son nom à la tournée.

Après plusieurs années sans concert, nul doute qu'AC/DC aura à cœur de faire plaisir aux fans en interprétant ses titres les plus légendaires tels que "Highway To Hell", "Back In Black", "Thunderstruck" ou encore "TNT".