Le concert de Bilal Hassani dans une ancienne église de Metz annulé

"Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues", a indiqué Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani, dans un communiqué.

A la vue des menaces formulées à l'encontre de l'artiste et de son public, le producteur a décidé "avec regret, tristesse et dépit", d'annuler le spectacle.

Pourtant le chanteur, ex-candidat représentant la France à l'Eurovision, se faisait "une joie" de retrouver son public pour ce premier rendez-vous de son Théorème Tour, durant lequel il veut se produire "dans des lieux singuliers" pour proposer un spectacle différent à chaque date. Le prochain concert est prévu vendredi au Metronum à Toulouse.

"Vu les efforts déployés par la mairie pour que le concert ait lieu, je suis effondré et scandalisé par cette annulation", a regretté Patrick Thil, adjoint à la culture et aux cultes de la ville de Metz. L'élu s'est dit d'autant plus "fâché" que ces "extrémistes à la limite d'être en dehors de l'Eglise" sont d'une "inculture crasse: Saint-Pierre-Aux-Nonnains n'est pas une église !". "Je me sens honteux pour ma ville: je vais appeler le chanteur et on essayera de réparer cet affront".

SOS Racisme Moselle a également fait part de son soutien à l'artiste: "Nous sommes profondément choqués de constater que quelques-uns aient instrumentalisé ce lieu historique pour propager des idéologies haineuses", indique l'association dans un communiqué.