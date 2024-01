Le CORE Festival s'exporte en Colombie

Le CORE Festival, né d'une collaboration entre Tomorrowland et Rock Werchter, ne sera pas organisé en Belgique en 2024, mais poursuit son expansion à l'étranger. Après avoir conquis le Mexique en 2023, une première édition colombienne de l'événement aura lieu les 11 et 12 mai prochains dans le Jardin botanique de Medellin, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Les plus de 20.000 festivaliers attendus pourront y découvrir la nouvelle scène CORE, déjà dévoilée samedi dernier lors de CORE Tulum. L'édition mexicaine du festival belge, qui a eu lieu pour la première fois en janvier 2023, est cette année répartie sur deux dates, les 13 et 20 janvier. Après la Colombie, la nouvelle scène CORE sera ensuite ramenée en Belgique, à Boom, pour le festival-mère, Tomorrowland, qui se tiendra en juillet.

CORE Medellin est issu d'une collaboration avec l'organisation locale Breakfast club, indiquent les organisateurs du festival. "Breakfast club est un promoteur renommé avec plus de dix ans d'expérience dans la création et la production de festivals, d'événements et de divertissements en Colombie", précisent-ils. L'organisation est connue, entre autres, pour Ritvales ou La Solar Festival. Les artistes à l'affiche de CORE Medellin ne sont pas encore connus.