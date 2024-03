Le créateur de mode Dries Van Noten va mettre un terme à sa carrière

Dries Van Noten est un des créateurs de mode belge les plus connus. Il a suivi un cursus de stylisme à l'académie des Beaux-Arts d'Anvers au début des années 1980, comme ses contemporains Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Van Saene et Marina Yee, avec qui il forme le fameux groupe des "Six d'Anvers". M. Van Noten possède sa propre marque depuis 1985 qui compte aujourd'hui des boutiques dans plusieurs villes comme Anvers, Paris, Tokyo, Hong Kong, Londres ou New York.

"Cela fait un certain temps que je me suis préparé à ce moment et je pense qu'il est temps de laisser la place à une nouvelle génération de talents pour qu'elle apporte sa vision à la marque", a expliqué le créateur de mode au magazine WWD. En 2018, il avait vendu une participation majoritaire de sa maison de mode au groupe espagnol Puig pour garantir la continuité après son départ. Dries Van Noten devrait toutefois rester impliqué.