Le créateur Jan-Jan Van Essche remporte le prix du jury des Belgian Fashion Awards 2023

Le directeur artistique chez Yves Saint Laurent Anthony Vaccarello a remporté le prix "Emerging Talent of the Year", tandis que l'artiste numérique Frederik Heyman a été désigné Professionnel de l'année.

Le prix "Changemaker of the Year" a été attribué à l'artiste contemporaine Laetitia Bica. Leslie Novignon, diplômée d'un master en design de mode et de patronage de la Haute École Francisco Ferrer de Bruxelles, a été reconnue Diplômée la plus prometteuse de l'année".

Le public a voté pour Orta comme Marque de l'année. Le nom de la marque est l'acronyme des mots "objectif", "responsable", "tendance" et "abordable".

Enfin, pour la première fois dans l'histoire des Belgian Fashion Awards, le prix "Accessory Designer of the Year" a été décerné. Sarah Levy en est la lauréate.