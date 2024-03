Le crooner britannique Engelbert Humperdinck en concert à Anvers

Le légendaire crooner britannique Engelbert Humperdinck, connu pour ses succès tels que "(Please) Release Me" et "Quando, Quando, Quando", se produira le 6 septembre prochain à Anvers, à la Salle Reine Elisabeth. Âgé aujourd'hui de 87 ans, le chanteur s'apprête à entamer ce qui devrait être sa dernière tournée mondiale, intitulée "The Last Waltz Farewell".

Humperdinck s'est fait connaître dans la seconde moitié des années 1960 et a depuis vendu quelque 140 millions d'albums, décrochant pas moins de 64 disques d'or et 35 disques de platine. Le chanteur, qui a débuté comme saxophoniste, possède un Golden Globe et une étoile sur les célèbres Walk of Fame d'Hollywood et de Las Vegas, où il s'est souvent produit. Même s'il est surtout connu pour ses ballades telles que "(Please) Release Me", "Quando, Quando, Quando", "After The Lovin", "Spanish Eyes" et "The Last Waltz", l'artiste s'est également essayé au fil des années à la disco, au rock ou encore au gospel.

Les billets pour le concert à la Salle Reine Elisabeth seront en vente à partir de vendredi, vers 10h, sur le site greenhousetalent.com.