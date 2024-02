Le Dour Festival ajoute plus de 50 noms à son édition 2024

Le Dour Festival a désormais dévoilé un peu moins de la moitié de l'affiche de son édition 2024 après avoir annoncé plus de 50 nouveaux artistes mercredi. Parmi eux, on retrouve notamment Aminé, Camelphat, Ice Spice, Isha & Limsa D'Aulnay, The Libertines, Oscar and the Wolf, Protoje et 999999999.