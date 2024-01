Le Dour Festival annonce Justice, The Blessed Madonna et Kaaris parmi 50 nouveaux noms

Comme à l'accoutumée, le Dour Festival présentera de multiples styles musicaux durant les cinq jours de l'événement. Le rap sera ainsi à l'honneur avec Kaaris, qui présentera un show pour les dix ans de son album "Or Noir", SCH, Dinos ou encore les Bruxellois Caballero et JeanJass. Il y aura également une dose d'afrobeat avec Rema, Skepta et Omah Lay.

La tête d'affiche sera le duo français Justice, qui fait son retour avec un nouvel album et clôturera le festival sous ses sons électro. Les amoureux de house seront, eux, heureux de découvrir la reine de Chicago The Blessed Madonna, le talentueux londonien Four Tet, la productrice australienne HAAi ou la spécialiste canadienne Jayda G.

L'affiche se garnira également d'artistes au style particulier, tel Roland Cristal et sa techno-médiévale ou Sega Bodega et sa musique expérimentale déstructurée. La drum & bass sera par ailleurs à l'honneur avec Bou, Bambii et Kenya Grace.

Enfin, le punk et le rock seront aussi représentés sur la plaine douroise, avec Brutus et Sick of it All pour les fans de hardcore, SHAME pour les amateurs de post-punk, mais aussi Terror, Meltheads, Deijuvhs ou encore Joe Unknown.

Ces artistes s'ajoutent à une première liste de noms parmi lesquels Amelie Lens, James Blake, Netsky, Puggy, Zaho de Sagazan ou encore Nia Archives.