Le festival AlimenTERRE s'ouvre vendredi à Ixelles

Le festival cinématographique AlimenTERRE, consacré à la question de l'alimentation et de son éthique, débute vendredi à Bruxelles, au Cinéma Vendôme. L'événement, organisé par l'ASBL Humundi, qui fête ses 60 ans, se tiendra en Wallonie et à Bruxelles jusqu'au 19 octobre, avec une programmation variée comprenant également des débats thématiques, des tables rondes et des ateliers pour tous les âges.