Le festival Ambacht in Beeld organisé à Bruxelles en mars pour sa première édition belge

Le festival "Ambacht in beeld", organisé à Amsterdam depuis 2013, se tiendra au mois de mars pour la première fois à Bruxelles, ont annoncé les organisateurs. Le festival offre la possibilité aux plus âgés comme aux plus jeunes d'apprendre et partager l'artisanat. Des artisans venus de tout le pays se rendront ainsi à la Gare maritime de Tour et Taxis le week-end des 30 et 31 mars.