Le festival de Nendaz a fait résonner le cor des Alpes dans les monts suisses

"Il y a de plus en plus de jeunes et puis de femmes et filles qui joue du folklore. Avant c'était très masculin il y a 50 ans", poursuit l'amatrice.

Lors de la compétition, les joueurs, identifiés par un numéro, sont jugés par un jury composé de quatre personnes, isolées à l'intérieur d'une tente afin de ne pas savoir qui joue.

Outre les concurrents suisses, neuf Français, deux Allemands, six Américains et un Canadien ont participé à l'événement. Le plus jeune participant avait 11 ans. Un tiers étaient des femmes.