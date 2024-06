Le Festival des Libertés questionnera les "Humanismes" du 10 au 19 octobre à Bruxelles

Se voulant à la fois politique et artistique, festif et subversif, le festival mobilisera à l'automne prochain toutes les formes d'expressions "pour se faire le témoin de la situation des droits et libertés, inciter à la résistance et promouvoir la solidarité".

"Classer, déclasser. Être dans, sous, ou hors humanité? Être humain, surhumain, inhumain, non-humain… des logiques inhérentes à notre condition en même temps que nécessairement questionnables", soulignent les organisateurs.