Le Festival du film de Toronto s'ouvre avec le chant du cygne de Miyazaki

Les organisateurs de l'événement, tremplin pour de nombreux films primés aux Oscars, finalisaient une série de premières, de galas et d'émissions télévisées lorsque les acteurs ont entamé un mouvement social.

Le plus grand festival de cinéma d'Amérique du Nord s'ouvre jeudi à Toronto avec le lancement de ce qui est vraisemblablement le dernier film du réalisateur japonais oscarisé Hayao Miyazaki, malgré deux grèves qui paralysent Hollywood.

Parmi les personnes attendues dans la plus grande ville du Canada jusqu'au 17 septembre figurent les acteurs Patricia Arquette, Taika Waititi, Anna Kendrick et Ethan Hawke, qui sont tous passés derrière la caméra pour réaliser leurs derniers films.

"Il a fallu quelques semaines pour vraiment comprendre les spécificités et les détails de la manière dont on se comporterait dans un festival touché par une grève, mais il s'avère que nous aurons beaucoup de talents sur le tapis rouge", a déclaré Cameron Bailey à l'AFP.

Le PDG du Festival international du film de Toronto (TIFF) - qui met en vedette des oeuvres de dizaines de pays - estime que la portée mondiale de la programmation et la capacité des cinéastes et acteurs à promouvoir des pièces indépendantes, même en pleine grève, témoignent de la "force du cinéma en ce moment".

Le cinéaste français Ladj Ly présentera "Les Indésirables", qui pose un regard sur les communautés marginalisées de la banlieue parisienne quatre ans après son premier long métrage nommé aux Oscars "Les Misérables".

La première internationale du film "The Holdovers", du réalisateur Alexander Payne ("Sideways"), est aussi au programme. Cette oeuvre raconte l'histoire d'un enseignant (Paul Giamatti) responsable de superviser les élèves d'un internat qui ne peuvent pas rentrer chez eux pendant les vacances de Noël.

La pop star Lil Nas X pimentera un peu le tapis rouge pour le lancement de son documentaire "Lil Nas X: Long Live Montero", l'un des nombreux films musicaux à l'affiche, dont une première mondiale de "In Restless Dreams: The Musique of Paul Simon".