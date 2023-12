Le Festival du film d'Ostende proposera une programmation aux accents "rebelles"

Pour cette 16e édition, c'est à l'acteur anversois Gene Bervoets que revient l'honneur d'être le 'Master' du festival. Cela signifie entre autres qu'il a pu composer sa propre sélection, et a opté pour une série de films autour du thème "'Rebel, sans Gene: Come as you are'".

"Une nuit à l'opéra" (1935) réalisé par Sam Wood avec les Marx Brothers, "Le Mécano de la Générale" (1926) co-réalisé par Buster Keaton et Clyde Bruckman, "West Side Story" (1961) de Jerome Robbins et Robert Wise ou encore 'Mutiny in Heaven: The Birthday Party' (avec Nick Cave à l'affiche et sorti en 2023) figurent ainsi notamment dans la sélection de huit films de l'acteur flamand.