Le festival du film d'Ostende s'ouvre avec "Holy Rosita"

La 16e édition du festival du film d'Ostende a commencé vendredi soir avec la projection du premier long métrage du réalisateur Wannes Destoop "Holy Rosita". Plus tôt dans la soirée, le cinéaste belge avait été distingué en recevant une étoile sur le Walk of Fame en compagnie de l'acteur anversois et maître de cérémonie Gene Bervoets.

Plus de 125 films et une kyrielle de séries sont à l'affiche de la 16e édition du festival flamand qui a pour thème central cette année "Rebel, sans gêne: venez comme vous êtes". On y retrouve notamment "Une nuit à l'opéra" (1935) réalisé par Sam Wood avec les Marx Brothers, "Le Mécano de la Générale" (1926) co-réalisé par Buster Keaton et Clyde Bruckman, "West Side Story" (1961) de Jerome Robbins et Robert Wise ou encore 'Mutiny in Heaven: The Birthday Party' (avec Nick Cave à l'affiche et sorti en 2023).

Dans les différentes catégories, figurent par ailleurs "Evil Does Not Exist" de Ryusuke Hamaguchi, "The Peasants" de DK Welchman et Hugh Welchman, "Quitter la nuit" de Delphine Girard et "La Mère de tous les mensonges" de Asmae El Moudirs.