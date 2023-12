Le festival Esperanzah!, en difficulté financière, crée une coopérative pour "se sauver"

Pour envisager l'avenir plus sereinement, l'événement sera organisé par une entité regroupant l'asbl Z! et la coopérative Zah!. Cette dernière est présentée comme "un bouclier" et une "prise de pouvoir collective" pour rendre le festival plus résilient, tout en renforçant sa gouvernance, son éthique et sa militance. Par cette démarche, outre une remise à niveau de sa trésorerie, le festival entend créer un fonds d'urgence pour les cas de force majeure tels que les aléas météorologiques. Les 300.000 euros et la coopérative doivent aussi lui permettre d'être plus résistant face aux pandémies et autres "cachets mirobolants" de certains artistes.

Deux types de parts sont ouvertes au public via la coopérative: la part B (1.000 euros) et la part C (100 euros). La première est réservée aux sous-traitants et entités avec lesquels le festival collabore. La seconde est destinée aux personnes physiques ou morales qui souhaitent soutenir le projet. Parallèlement, celles et ceux qui souhaitent participer au sauvetage d'Esperanzah! peuvent également faire des dons via son asbl.