Le festival Europalia présente deux expositions sur la Géorgie au Musée d'Art & Histoire

La première exposition, patrimoniale, est dédiée à la culture, à l'histoire et l'art du pays, situé à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie, depuis le néolithique. À la fin de celle-ci, intitulée "Géorgie : une histoire de rencontres", les visiteurs auront l'occasion de visionner un "documentaire d'observation expérimental", montrant "les habitants de différentes régions effectuant leurs rituels religieux et ceux, plus intimes, de la vie quotidienne".

La seconde exposition est, quant à elle, consacrée à l'œuvre de l'artiste contemporain Andro Wekua. Pour exprimer sa créativité, le Géorgien multiplie les disciplines : peinture, sculpture, collages, films, maquettes d'architecture, etc. "Partant de narrations esquissées et suggestives fondées sur des bribes de mémoire, des photos de famille et des vues de la côte de Soukhoumi, ancienne station balnéaire soviétique abandonnée où la publicité n'existait pas, les œuvres de Wekua évoquent le choc que génèrent l'émigration et le fait de grandir dans une culture pop globalisée", est-il décrit dans le communiqué.