Le festival littéraire Passa Porta dévoile ses huit premiers noms

Le Passa Porta Festival a dévoilé lundi les huit premiers noms qui participeront à sa neuvième édition du 23 au 26 mars à Bruxelles. Cette année, le festival littéraire accueillera pour la première fois, en collaboration avec la ville de Bruxelles, le grand rassemblement annuel du International cities of refuge network (ICORN), le réseau international des villes-refuges pour écrivains, artistes et journalistes en exil.

Parmi le huit auteurs internationaux ayant déjà répondu à l'invitation du festival se trouve l'écrivain pakistanais Mohsin Hamid, l'historien britannique Timothy Garton Ash, la philosophe néerlandaise Connie Palmen, la romancière et nouvelliste mexicaine Guadalupe Nettel et le romancier coréen Sang Young Park. La lauréate du prix Nobel de littérature 2022 Annie Ernaux ainsi que la femme de lettres ukrainienne Oksana Zabuzhko et l'auteur malaisien Tash Aw seront également de la partie. La liste des autres invités sera dévoilée le 20 février en même temps que la programmation complète.

Cette 9e édition du festival bisannuel s'agencera autour de la thématique du refuge, qu'elle partagera avec le sommet de l'ICORN, qui se tiendra en parallèle du 22 au 24 mars."C'est dans une véritable continuité que les deux événements ont été pensés", ont expliqué les organisateurs.

Cette thématique est "particulièrement inspirante, intime autant que politique". Des discussions, des visites guidées, des débats, des concerts littéraires, des lectures publiques et des performances seront au programme.