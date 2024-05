Le festival Midis-Minimes de retour cet été pour une 38e édition

La 38e édition du festival Midis-Minimes se tiendra du 1er juillet au 30 août au Conservatoire royal de Bruxelles et à l'église Notre-Dame des Victoires au Sablon, ont annoncé vendredi les organisateurs de l'événement. De la musique baroque aux compositions contemporaines, talents émergents et artistes reconnus se partageront la scène pour le plus grand plaisir des mélomanes.