Le festival "Midsummer Mozartiade" de retour à Bruxelles pour une 8e édition

L'événement, "ouvert à tout le monde et donc aussi aux mélomanes moins avertis", poursuit les objectifs de "mettre l'opéra - art populaire à ses origines - à la portée de toutes et tous" et de servir de tremplin aux "talents lyriques émergents d'ici et d'ailleurs", rappelle l'association Amadeus & Co, porteuse du projet depuis 2016.

Le premier opera seria de Mozart sera mis à l'honneur cette année. Écrit par le compositeur autrichien à l'âge de 14 ans, "Mitridate, re di Ponta" lui valut un triomphe lors de sa création à Milan en 1770. "Ce chef-d'œuvre précoce met en musique un drame familial puissant et poignant sur fond de conflit géopolitique dans une région que l'on appelle aujourd'hui la Crimée", expliquent les organisateurs. Cette nouvelle production est placée sous la direction du metteur en scène Eric Gobin et du chef d'orchestre Thibaut Lenaerts, à la tête de l'orchestre royal de chambre de Wallonie.