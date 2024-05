Le festival "Namur en mai" a attiré quelque 250.000 personnes

"C'est toujours difficile d'estimer une affluence quand on combine payant et gratuit", a expliqué Samuel Chappel, directeur du festival. "Néanmoins, nos estimations nous portent à croire que nous avons fait aussi bien qu'en 2023, soit quelque 250.000 visiteurs."

Durant trois jours, environ 200 spectacles ont été proposés entre théâtre, marionnettes, jonglerie, voltige, danse, musique live et autres acrobaties. La moitié des représentations étaient gratuites et c'est à nouveau toutes les générations qui se sont retrouvées à Namur le temps de cette parenthèse artistique.

"C'est très gratifiant et la météo nous a bien aidés mais finalement l'important pour nous n'est pas là. Nous retiendrons surtout que notre événement garde plus que jamais une place à a part dans le paysage culturel. Petits et grands ont à nouveau vibré au rythme des arts forains. Il y a eu du partage, des sourires et les artistes ont pu mettre en lumière leurs œuvres dans de bonnes conditions. C'est ça l'essentiel."

Son affluence, "Namur en mai" la doit principalement à sa programmation gratuite. Néanmoins, les spectacles payants ont une nouvelle fois rencontré un franc succès. En tout, près de 3.000 personnes ont acheté un pass pour un ou trois jours, le nombre total de spectateurs pour la partie payante du festival étant d'environ 15.000.