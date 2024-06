Le festival namurois Les Solidarités affiche presque complet

Le festival, qui a provisoirement déménagé à Suarlée depuis l'an dernier en raison de travaux à la citadelle de Namur, a revu sa copie pour accueillir au mieux son large public. La seconde scène se trouvera notamment sur un nouveau terrain de 2,5 hectares. Toutefois, la jauge journalière fixée à 22.000 personnes n'a pas été augmentée pour plus de confort.

Pour l'heure, il ne reste plus que 1.000 places disponibles pour la journée de samedi et 3.000 pour celles de vendredi et dimanche. "L'augmentation des ventes est de l'ordre de 25% par rapport à l'an dernier à la même période", s'est réjoui Denis Gérardy, directeur du festival. "Il semble donc que notre programmation plaise et c'est une belle satisfaction."