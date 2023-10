Le festival Nancy Jazz Pulsation fête ses 50 ans à partir de samedi

Le bassiste américain Marcus Miller sera l'une des principales têtes d'affiche des 50 ans du festival Nancy Jazz Pulsation, qui commence samedi avec 36 heures de concerts gratuits et multipliera les spectacles jusqu'au 21 octobre.

Pour les 50 ans, "on a voulu associer des artistes emblématiques du festival, comme Marcus Miller, qui vient pour la sixième fois, mais sans faire une programmation passéiste, et en restant éclectique", a confié le directeur-programmateur du Nancy Jazz Pulsations, Thibaud Rolland.

Pour commencer, les festivaliers pourront se mettre en jambes avec 36 heures de musique et des concerts dans toute la ville, et les organisateurs ont prévu une exposition immersive, une programmation spéciale pour le jeune public... et même une bière brassée sur les playlist de Nancy Jazz Pulsation.

Parmi les principaux artistes qui se produiront sur l'une des six scènes du festival, on note la pianiste polonaise Hania Rani, le leader des Snarky Puppy, Michael League, ou encore le compositeur israélien Asaf Avidan.